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Стало известно, сколько «Ротор» платит за «Волгоград Арену»

14:48

«Ротор» платит около 2 миллионов рублей за один матч на «Волгоград Арене», сообщают «Новости Волгограда».

Издание сообщает, что волгоградская команда заплатит стадиону за 7 оставшихся в сезоне-2019/20 матчей сумму около 14 миллионов рублей. В стоимость предоставляемых «Волгоград Ареной» услуг входят аренда футбольного поля и раздевалок, освещение, видеотрансляция матчей, установка рекламных щитов и другие организационные моменты.

После 25 туров Олимп-ФНЛ «Ротор» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками.

Дополнительная информация:

https://novostivolgograda.ru/news/sport/06-03-2020/za-match-na-volgograd-arene-rotor-platit-pochti-po-2-milliona-rubley

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