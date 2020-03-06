Стало известно, сколько «Ротор» платит за «Волгоград Арену»
14:48
«Ротор» платит около 2 миллионов рублей за один матч на «Волгоград Арене», сообщают «Новости Волгограда».
Издание сообщает, что волгоградская команда заплатит стадиону за 7 оставшихся в сезоне-2019/20 матчей сумму около 14 миллионов рублей. В стоимость предоставляемых «Волгоград Ареной» услуг входят аренда футбольного поля и раздевалок, освещение, видеотрансляция матчей, установка рекламных щитов и другие организационные моменты.
После 25 туров Олимп-ФНЛ «Ротор» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками.
Дополнительная информация:
https://novostivolgograda.ru/news/sport/06-03-2020/za-match-na-volgograd-arene-rotor-platit-pochti-po-2-milliona-rubley