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Стало известно, кто возглавит «Чертаново» после ухода Осинькина

10:48

Пресс-служба «Чертаново» назвала имя нового главного тренера команды, который заменит Игоря Осинькина, ранее возглавившего «Крылья Советов».

Новым тренером команды станет Денис Первушин, ранее работавший с «Чертаново-2».

Осинькин возглавлял «Чертаново» с 2016 года в сезоне-2019/20 команда под его руководством заняла 3-е место в ФНЛ, что является самым высоким достижением клуба.

Дополнительная информация:

http://www.chertanovo-football.ru/about/news/igor-osinkin-pokidaet-fk-chertanovo-glavnim-trenerom-stanet-denis-pervushin

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