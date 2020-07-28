Стало известно, кто возглавит «Чертаново» после ухода Осинькина

Пресс-служба «Чертаново» назвала имя нового главного тренера команды, который заменит Игоря Осинькина, ранее возглавившего «Крылья Советов».

Новым тренером команды станет Денис Первушин, ранее работавший с «Чертаново-2».

Осинькин возглавлял «Чертаново» с 2016 года в сезоне-2019/20 команда под его руководством заняла 3-е место в ФНЛ, что является самым высоким достижением клуба.