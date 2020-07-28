Стало известно, кто возглавит «Чертаново» после ухода Осинькина
10:48
Пресс-служба «Чертаново» назвала имя нового главного тренера команды, который заменит Игоря Осинькина, ранее возглавившего «Крылья Советов».
Новым тренером команды станет Денис Первушин, ранее работавший с «Чертаново-2».
Осинькин возглавлял «Чертаново» с 2016 года в сезоне-2019/20 команда под его руководством заняла 3-е место в ФНЛ, что является самым высоким достижением клуба.
Дополнительная информация:
http://www.chertanovo-football.ru/about/news/igor-osinkin-pokidaet-fk-chertanovo-glavnim-trenerom-stanet-denis-pervushin
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