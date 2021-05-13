Стала известна возможная дата начала нового сезона ФНЛ

Сезон 2021/2022 Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнется 10 июля, сообщает «РБ Спорт».

По информации СМИ, об этом стало известно, после того как ФНЛ объявила клубам об общем собрании 25 мая. На нем поднимется вопрос о проекте структуры календаря.

Сезон 2020/2021 завершится 15 мая.