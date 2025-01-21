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Сегодня, 17:41

Стал известен игровой номер Гузмана в «Торпедо»

Даниил Аршавский
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Сделка по трансферу нападающего Ейсона Гузмана в «Торпедо» из «Депортес Толимы» практически оформлена, сообщает Legalbet.

Колумбийской и российской сторонам осталось только обменяться документами. Гузман будет играть за «Торпедо» под 10-м номером.

Ранее стало известно, что приобретение 26-летнего колумбийца обойдется клубу в 1,5-2 миллиона евро, а его зарплата будет составлять 600 тысяч евро в год.

За 21 тур в нынешнем сезоне первой лиги «Торпедо» набрал 43 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
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1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
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Павел Мелешин

Сочи

 7
П
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Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

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Алания

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