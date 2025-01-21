Стал известен игровой номер Гузмана в «Торпедо»
Сделка по трансферу нападающего Ейсона Гузмана в «Торпедо» из «Депортес Толимы» практически оформлена, сообщает Legalbet.
Колумбийской и российской сторонам осталось только обменяться документами. Гузман будет играть за «Торпедо» под 10-м номером.
Ранее стало известно, что приобретение 26-летнего колумбийца обойдется клубу в 1,5-2 миллиона евро, а его зарплата будет составлять 600 тысяч евро в год.
За 21 тур в нынешнем сезоне первой лиги «Торпедо» набрал 43 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице.
Источник: Legalbet.ru
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|13
|6
|2
|29-13
|45
|
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|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
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|21
|10
|7
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|37
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|27
|
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|7
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|26
|
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|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
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|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
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|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
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|Алания
|21
|4
|6
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|Тюмень
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|3
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34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
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Алания
|19
|1
|5
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