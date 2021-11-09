Стадион «Торпедо» сносят: как сейчас выглядит арена на Восточной улице

9 ноября 2021 года начался снос западной трибуны стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Работы по демонтажу продлятся до первого квартала 2022 года. Согласно плану реконструкции завершение работ планируется в 2025 году.

Снос Западной трибуны. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стадион был построен в 1959 году, он является домашним для московской футбольной команды «Торпедо», выступающей в ФНЛ.