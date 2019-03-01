Стадион "Новые Химки" готов принять матч между "Химками" и "Сибирью"

Стадион "Новые Химки" готов принять матч 26-го тура Олимп - ФНЛ между "Химками" и "Сибирью", который состоится 10 марта в день игры российской премьер-лиги (РПЛ) между "Динамо" и "Спартаком". Об этом сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча с красно-белыми 10 марта должна была стать первой для "Динамо" на арене в Петровском парке. С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на "Арене Химки", которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч между "Химками" и "Сибирью", резервными аренами "Химок" являются стадионы "Родина" и "Новые Химки".

- Стадион "Родина" не готов принять матч с "Сибирью", а стадион "Новые Химки" готов, - цитирует ТАСС Ефремова.

Как сообщили в пресс-службе "Динамо", руководство клуба рассчитывает провести матч со "Спартаком" на "Арене Химки".