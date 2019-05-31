Спортивный директор "Ротора" угрожал судьям после матча с "Чертаново". Его поведение рассмотрит комитет по этике

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Ротор" условно наказан проведением одного домашнего матча на нейтральной арене из-за неподобающего поведения спортивного директора волгоградского клуба Эдуарда Панасюка.

После матча 38-го тура ФНЛ против "Чертаново" (1:2) Панасюк ворвался в судейскую комнату и угрожал судейской бригаде, обслуживавшей матч. Также Григорьянц сообщил, что КДК передал материалы дела президенту РФС Александру Дюкову с целью рассмотрения поведения Панасюка комитетом по этике РФС.

– После окончания матча Панасюк без разрешения ворвался в судейскую комнату и начал оскорблять, нецензурно выражаться и угрожать физической расправой судейской бригаде. Из цензурного он сказал: "Я вас где угодно найду и закопаю". Также, по ходу действия Панасюк ударил по столу ногой и бросил радиоприемник в сторону судей, – сообщил Григорьянц. – Если говорить о наказании: дело в том, что спортивный директор не включен в заявку соревнований. В юрисдикцию КДК он не входит.

Мы рассмотрели эпизод, вынесли наказание "Ротору" за необеспечение безопасности, оштрафовали клуб на 50 тысяч рублей. Также "Ротор" условно наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле. Испытательный срок – до 31 декабря 2019 года. Все документы и материалы дела мы направили в адрес президента РФС Александра Дюкова с целью рассмотрения данной ситуации комитетом по этике. (Иван Торопцев)