Спортивный директор «Родины» рассказал о зимних трансферах клуба

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о новичках, которые присоединятся к клубу в зимнее трансферное окно.

«В плане укрепления акцент на молодых, талантливых игроков в возрасте до 20 лет, у каждого из которых хотя бы одно уникальное качество для своей позиции. Уже могу сказать о троих новичках-россиянах 2005 года рождения, которых мы скоро представим: полузвщитник Денис Мукшкарин из «Зенита», форвард Антон Камышенко из «Локомотива» и защитник Александр Алехин из «Акрона-2». Также к нам возвращаются наши проверенные бойцы и, прежде всего, Руслан Фищенко — лидер по духу, он важный игрок для команды не только на поле, но и в раздевалке», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

По итогам первой части сезона первой лиги «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от зоны переходных матчей за право играть в РПЛ составляет 13 баллов.