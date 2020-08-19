Спортивный директор «Чайки» отстранен от футбола на два года

Спортивный директор «Чайки» Олег Баян отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на два года, сообщает сайт РФС.

Баян наказан за нарушение статьи 18 Регламента РФС по этике (запрет на на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) и статьи 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, где описываются права и обязанности спортсмена.

В конце августа 2019 года стало известно, что следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат матча ПФЛ между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем».