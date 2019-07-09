Спортивного директора "Ротора" на месяц отстранили от футбола

Комитет РФС по этике принял решение оштрафовать спортивного директора "Ротора" Эдуарда Панасюка на 50 тысяч рублей и запретить ему на месяц участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее "Ротор" был условно наказан проведением одного домашнего матча на нейтральной арене из-за неподобающего поведения Панасюка. После матча 38-го тура Олимп-ФНЛ против "Чертаново" (1:2) Панасюк ворвался в судейскую комнату и угрожал судейской бригаде, обслуживавшей матч.

Спортивный директор "Ротора" угрожал судьям после матча с "Чертаново". Его поведение рассмотрит комитет по этике