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Сегодня, 18:16

Спортдиректор «Оренбурга» заявил, что работы на футбольном стадионе «Газовик» находятся на финишной стадии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о стадии готовности стадиона «Газовик».

«Стадион на финишной стадии, думаю, что успеем в сроки. Застройщик говорит, что проблем не должно быть никаких. Все идет по графику, раздевалки уже сделали, стадион доделывается, еще поле успеем перестелить», — приводит слова Андреева ТАСС.

Спортдиректор заявил, что стадион возможно успеют доделать даже раньше срока.

«Все успеем до начала нового сезона РПЛ, даже пораньше. Сложно сказать, какой будет чемпионат, нужно дождаться решений. Если наши клубы не допустят в еврокубки, то лигу надо расширять. Мораторий — нет, как по мне, две первые команды ФНЛ выходят напрямую, две последние в РПЛ проводят стыковые матчи с третьими и четвертыми командами ФНЛ», — добавил Андреев.

В сезоне-2020/21 ФНЛ-1 «Оренбург» финишировал на втором месте, однако не смог пройти лицензирование для участия в РПЛ, так как стадион «Газовик» не соответствовал минимальным требованиям по вместимости арены.

Минимальные требования по вместимости — 10 тысяч зрителей, в то время как «Газовик» вмещает 7,5 тысяч зрителей.

Источник: https://tass.ru/sport/14397823

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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