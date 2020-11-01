Спортдир «Нефтехимика» ответил на обвинения «Торпедо» и «Балтики» в том, что он оказывает давление на судей

Спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков ответил на обвинения в свой адрес со стороны руководителей «Балтики» и «Торпедо».

— На скамейке «Нефтехимика» находится бывший судья, который ведет себе активнее, чем главный тренер, и оказывает давление на арбитров, — сказал в интервью Sportbox спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин. — Мы считаем это не совсем корректным, о чем наш клуб еще несколько недель назад уведомил ФНЛ, попросив разобраться в ситуации. Надеюсь, что в субботу все будет честно, и после матча мы будем говорить о футболе, а не о других вещах.

А вот цитата из интервью тому же сайту гендиректора «Балтики» Тажутдина Качукаева: «Давление со стороны Тимура Арсланбекова на кромке поля на судей стало менее проявляться, он стал сдержаннее. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас делал свою работу профессиональнее»

— В последнее время стало «правилом дурного тона» обсуждать и даже осуждать работу коллег из других клубов в преддверии важных матчей, — говорит Арсланбеков. — Делается это с акцентом на судейство! Видимо, клубы, обращаясь в медиа, хотят оказать влияние на судейский корпус. Делают они это почему-то накануне игр с «Нефтехимиком»...

На это мне бы хотелось ответить конкретикой. В матче с «Торпедо» судейской бригадой допущены грубые ошибки, повлиявшие на результат игры. В прошлом сезоне «Балтика» забила нам единственный гол с пенальти, который был назначен ошибочно после симуляции нападающего Маркина. Поэтому не калининградцам и торпедовцам говорить о плохом судействе.

Футбольный клуб «Нефтехимик» и я лично прекрасно понимаем трудности в воспитании арбитров. Поэтому никогда не вмешиваемся в их работу! Руководители «Торпедо» и «Балтики» обвиняют меня в давлении на судей? В таком случае сами арбитры, а также делегат и инспектор матча должны отразить это в рапорте — и тогда я понесу наказание. Но таких фактов нет и не может быть, так как я всегда корректен в общении с рефери. Что же касается моих эмоций в технической зоне, то это мое личное дело. Таким образом я стараюсь поддержать свою команду, руководству клуба это нравится. Прерогатива «Нефтехимика» — играть в честный футбол. Владельцы нашего клуба являются партнерами РФС в деле развития детско-юношеского футбола по всей стране.

А если кого-то сильно заботит эффективность работы нашего клуба, то мы с удовольствием ждём всех желающих на стажировку. Сделаем это одним из источников пополнения нашего бюджета!

Если говорить о наших задачах, то РПЛ это не цель, а промежуточная ступень в поступательном развитии клуба. Цель же у нас одна — побеждать любого соперника в каждом матче, в том числе и сегодня. (Виталий Айрапетов)