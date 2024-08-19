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Сегодня, 16:26

Sport24: руководство «Балтики» в ближайшее время может уйти в отставку

Руслан Минаев
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В ближайшее время в руководстве «Балтики» могут произойти кадровые изменения, сообщает Sport24.

Свои должности могут покинуть генеральный директор Равиль Измайлов и спортивный директор Армен Маргарян. Причиной является недовольство результатами команды.

«Балтика» после шести матчей Мелбет-Первой лиги одержала одну победу. Калининградцы с 7 очками занимают 13-е место.

Источник: Sport24
Первая лига
ФК Балтика
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«Черноморец» — «Тюмень»: видеообзор матча Первой лиги
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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30 тур
31 тур
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34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 - : -
24.08 16:00
Шинник – Алания
 - : -
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 - : -
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 - : -
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 - : -
26.08 19:30
Родина – Ротор
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Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Андрей Егорычев

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Урал

 3
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Данила Янов

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Никита Глушков

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Балтика

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Давид Шавлохов

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Денис Кутин

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