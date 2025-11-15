Футбол
Сегодня, 15:04

Sport Baza: cовладельца «Торпедо» Леонида Соболева могут выпустить из-под домашнего ареста на следующей неделе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев может быть выпущен из под домашнего ареста на следующей неделе, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, на заседании суда 14 ноября обвинению было отказано в ходатайстве о продлении домашнего ареста. Это решение должно вступить в силу 18 ноября.

Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судье одного миллиона рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Источник: Sport Baza
