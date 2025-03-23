Baza: «Арсеналу» могут засчитать 7 поражений из-за махинации по переходу Волкова

Тульский «Арсенал» могут лишить 9 очков за возможную совместную махинацию с «Химками» по трансферу защитника Захара Волкова, утверждает Sport Baza.

В сентябре 2024 года 27-летний футболист, который в январе 2022-го подписал 4-летний контракт с подмосковным клубом, перешел в тульскую команду

По данным источника, «Химки» и «Арсенал» договорились организовать «скрытую аренду» футболиста. Подмосковный клуб расторг с игроком действующий контракт, но сразу подписал с ним новый, который вступит в силу летом 2025 года. Второй контракт не был нигде зарегистрирован и был отложен до того момента, как защитник вернется из «Арсенала». Параллельно при расторжении контракта была подписана бумага, по которой «Химки» должны выплачивать Волкову по 700 тысяч рублей в месяц за досрочное расторжение контракта. При этом, зарплата игрока в «Арсенале» стала меньше именно на такую сумму.

В случае, если эта версия подтвердится, «Арсеналу» могут засчитать технические поражения в матчах с «Уралом», «Балтикой», «Уфой», «Родиной», «Чайкой», «Шинником» и «Аланией», в которых принимал участие Волков.