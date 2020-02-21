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«Спартаковский гол»: Глушенков забил «Кызылкуму» после 9 точных пасов подряд

15:32

«Спартак-2» провел эффектную комбинацию в контрольном матче с «Кызылкумом». После девяти точных передач подряд Максим Глушенков поразил ворота узбекской команды.

Мяч стал единственным у дублеров «Спартака», игра завершилась вничью — 1:1.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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