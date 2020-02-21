«Спартаковский гол»: Глушенков забил «Кызылкуму» после 9 точных пасов подряд

«Спартак-2» провел эффектную комбинацию в контрольном матче с «Кызылкумом». После девяти точных передач подряд Максим Глушенков поразил ворота узбекской команды.

Мяч стал единственным у дублеров «Спартака», игра завершилась вничью — 1:1.