«Спартаковский гол»: Глушенков забил «Кызылкуму» после 9 точных пасов подряд
15:32
«Спартак-2» провел эффектную комбинацию в контрольном матче с «Кызылкумом». После девяти точных передач подряд Максим Глушенков поразил ворота узбекской команды.
Мяч стал единственным у дублеров «Спартака», игра завершилась вничью — 1:1.
? Гол «Спартака-2» в матче с «Кызылкумом»— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) February 21, 2020
Командное взаимодействие завершилось точным ударом Максима Глушенкова ?#Спартак2 #Глушенков pic.twitter.com/BdKXFuAO4s
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