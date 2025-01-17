«Спартак» отдаст полузащитника Пяткина в аренду в «Тюмень»
Полузащитник Иван Пяткин, права на которого принадлежат «Спартаку», вторую часть сезона ФНЛ проведет в «Тюмени». До зимней паузы 20-летний хавбек на правах аренды выступал за «Ротор» и принял участие в 10 играх.
— Появилась информация, что «Спартак» направил в адрес «Ротора» документы о том, что аренда в этот клуб прерывается. Это правда?
— Покидаю «Ротор». Решение далось мне очень нелегко, ведь я волгоградец, воспитанник Академии «Ротор», с детства болею за клуб, у меня отличные отношения с болельщиками. Но сейчас моя главная цель получать как можно больше игровой практики, без этого невозможно расти как футболисту. В первой половине сезона у меня было игровое время, но для меня этого недостаточно. Хочется, чтобы меня рассматривали не просто исключительно как футболиста-лимитчика, а доверяли и давали возможность получать место в составе в том числе в конкурентной борьбе с теми, кто старше и опытнее. Хотелось бы поблагодарить руководство московского «Спартака», с которым у меня в настоящий момент действует контракт. Оно поддержало мое желание получать больше игровой практики и вторую половину сезона провести в другом клубе. Благодарен болельщикам «Ротора» за ту поддержку, которую они оказывали мне за прошедшие полтора года. Уверен, мы еще обязательно встретимся!
— Вторую часть сезона проведете в «Тюмени»? Если да, то почему?
— Ключевую роль сыграло то, что во мне заинтересован тренерский штаб во главе с Игорем Анатольевичем Меньщиковым, который, кстати, лучшие годы своей карьеры провел именно в Волгограде. Буду стараться завоевать свое место в составе, получить столь необходимую мне игровую практику и помочь команде исправить положение. Уверен, для этого у клуба есть все необходимое. Приятно, что на меня рассчитывают там прежде всего исходя из моих футбольных качеств, а не просто как на игрока лимитного возраста, который должен быть в составе по регламенту.
В нынешнем сезоне Пяткин провел 10 матчей в первой лиге и одну игру в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
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2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
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5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
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6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
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9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
|1.03
|00:00
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Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
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Александр Юшин
Родина
|8
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Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
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Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
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Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
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Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
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Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5