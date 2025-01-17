«Спартак» отдаст полузащитника Пяткина в аренду в «Тюмень»

Полузащитник Иван Пяткин, права на которого принадлежат «Спартаку», вторую часть сезона ФНЛ проведет в «Тюмени». До зимней паузы 20-летний хавбек на правах аренды выступал за «Ротор» и принял участие в 10 играх.

— Появилась информация, что «Спартак» направил в адрес «Ротора» документы о том, что аренда в этот клуб прерывается. Это правда?

— Покидаю «Ротор». Решение далось мне очень нелегко, ведь я волгоградец, воспитанник Академии «Ротор», с детства болею за клуб, у меня отличные отношения с болельщиками. Но сейчас моя главная цель получать как можно больше игровой практики, без этого невозможно расти как футболисту. В первой половине сезона у меня было игровое время, но для меня этого недостаточно. Хочется, чтобы меня рассматривали не просто исключительно как футболиста-лимитчика, а доверяли и давали возможность получать место в составе в том числе в конкурентной борьбе с теми, кто старше и опытнее. Хотелось бы поблагодарить руководство московского «Спартака», с которым у меня в настоящий момент действует контракт. Оно поддержало мое желание получать больше игровой практики и вторую половину сезона провести в другом клубе. Благодарен болельщикам «Ротора» за ту поддержку, которую они оказывали мне за прошедшие полтора года. Уверен, мы еще обязательно встретимся!

— Вторую часть сезона проведете в «Тюмени»? Если да, то почему?

— Ключевую роль сыграло то, что во мне заинтересован тренерский штаб во главе с Игорем Анатольевичем Меньщиковым, который, кстати, лучшие годы своей карьеры провел именно в Волгограде. Буду стараться завоевать свое место в составе, получить столь необходимую мне игровую практику и помочь команде исправить положение. Уверен, для этого у клуба есть все необходимое. Приятно, что на меня рассчитывают там прежде всего исходя из моих футбольных качеств, а не просто как на игрока лимитного возраста, который должен быть в составе по регламенту.

В нынешнем сезоне Пяткин провел 10 матчей в первой лиге и одну игру в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.