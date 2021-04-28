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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча «Спартак-2» — «Факел»

19:59
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Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС для оценки действий арбитра Владимира Сельдякова в матче Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел». Как сообщил «СЭ» глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов, клуб хочет разобраться в двух эпизодах.

По ходу игры судья поставил пенальти в ворота красно-белых, решив, что спартаковец Фаниль Сунгатулин сфолил в единоборстве с соперником, указал на 11-метровую отметку и вынес ему предупреждение. Также Сельдяков показал желтую карточку полузащитнику хозяев Даниилу Денисову. Для спартаковца это было второе предупреждение — он покинул поле.

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