Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС для оценки действий арбитра Владимира Сельдякова в матче Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел». Как сообщил «СЭ» глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов, клуб хочет разобраться в двух эпизодах.

По ходу игры судья поставил пенальти в ворота красно-белых, решив, что спартаковец Фаниль Сунгатулин сфолил в единоборстве с соперником, указал на 11-метровую отметку и вынес ему предупреждение. Также Сельдяков показал желтую карточку полузащитнику хозяев Даниилу Денисову. Для спартаковца это было второе предупреждение — он покинул поле.