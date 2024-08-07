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Сегодня, 21:21

«Спартак» может подписать Актюркоглу из «Галатасарая» за 13 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 25-летнего турка 13 миллионов евро, а сам игрок будет получать 3 миллиона евро в год. Еще один миллион евро футболист может получить в качестве бонусов. Переход уже согласован между клубами.

В минувшем сезоне Актюркоглу провел 54 матча, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
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12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
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16
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
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 Шинник 4 0 0 4 1-7 0
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