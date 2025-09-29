«Спартак» Кострома и «Волга» Ульяновск встретятся в матче первой лиги

«Спартак» Кострома и «Волга» Ульяновск встречаются в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра на стадионе «Урожай» в Костроме начинается в 15.00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск: п рямая трансляция матча

С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

29 сентября, 15:00. Урожай (Кострома)

После 11 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу первой лиги с 26 очками. «Волга» набрала 11 очков. В 11-м туре костромичи победили «Чайку» (4:2), а ульяновцы уступили «Нефтехимику» (1:4).