Костромской «Спартак» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в первой лиге

«Спартак» из Костромы на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 12-го тура первой лиги — 1:1.

Счет 4-й минуте матча забил нападающий гостей Георгий Уридия. Ответный гол забил нападающий «Волги» Артур Гарибян 90+2-й минуте.

«Спартак» с 27 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Волга» с 12 очками — на 12-й строчке.