«Спартак» Кострома и «Урал» сыграют в первой лиге 4 сентября

«Спартак» Кострома и «Урал» сыграют в 8-м туре PARI первой лиги в четверг, 4 сентября. Матч в Костроме на стадионе «Урожай» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома — «Урал»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Матч «Спартак» Кострома — «Урал» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Спартак» Кострома — «Урал» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 8-й тур.

04 сентября 2025, 17:00. Урожай (Кострома)

После семи туров первой лиги «Спартак» занимает четвертое место с 16 очками, предыдущим соперником костромичей был «Ротор» (2:1). У «Урала» — 18 очков и первая строчка, в предыдущем туре екатеринбуржцы обыграли «Факел» (2:0).