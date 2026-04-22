Костромской «Спартак» разгромил «СКА-Хабаровск»
Костромской «Спартак» на своем поле разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура Первой лиги — 3:0.
Голы забили Егор Назаренко (дубль) и Амур Калмыков. На 66-й минуте хозяева остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Николай Тарасов.
«Спартак» набрал 47 очков и занимает пятое место в таблице. «СКА-Хабаровск» с 35 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Сочи
|16
|10
|2
|4
|26-17
|32
|
3
|Урал
|16
|9
|4
|3
|27-11
|31
|
4
|Торпедо
|16
|8
|5
|3
|28-13
|29
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|16
|5
|8
|3
|20-17
|23
|
8
|Волга
|17
|6
|4
|7
|22-23
|22
|
9
|Уфа
|16
|5
|7
|4
|18-15
|22
|
10
|Ротор
|16
|5
|5
|6
|23-18
|20
|
11
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|19-33
|19
|
12
|Челябинск
|16
|5
|3
|8
|21-26
|18
|
13
|Ленинградец
|16
|4
|5
|7
|15-26
|17
|
14
|КАМАЗ
|16
|3
|5
|8
|20-28
|14
|
15
|Енисей
|16
|3
|5
|8
|16-33
|14
|
16
|Нефтехимик
|16
|4
|1
|11
|11-24
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|16
|3
|4
|9
|20-28
|13
|
18
|Текстильщик
|16
|2
|5
|9
|12-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.11
|16:00
|Арсенал – Челябинск
|- : -
|7.11
|17:00
|Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|7.11
|17:00
|Шинник – Уфа
|- : -
|8.11
|09:45
|Енисей – Сочи
|- : -
|8.11
|10:00
|СКА-Хабаровск – Текстильщик
|- : -
|8.11
|11:30
|Урал – Волга
|- : -
|8.11
|16:00
|Ротор – Ленинградец
|- : -
|8.11
|20:00
|Спартак Кс – Нижний Новгород
|- : -
|9.11
|19:30
|Велес – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|14
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|11
|1
|4
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