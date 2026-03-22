Костромской «Спартак» и «Шинник» сыграли вничью в Первой лиге

Костромской «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» в матче 25-го тура Первой лиги — 1:1.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник гостей Артур Галоян. Хозяева отыгрались благодаря голу Амура Калмыкова на 42-й минуте.

«Спартак» (38 очков) поднялся на четвертое место в Первой лиге. «Шинник» (31 очко) вышел на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

22 марта, 16:00. Арена Химки (Химки)

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