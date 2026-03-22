Костромской «Спартак» и «Шинник» сыграли вничью в Первой лиге
Костромской «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» в матче 25-го тура Первой лиги — 1:1.
Счет на 16-й минуте открыл полузащитник гостей Артур Галоян. Хозяева отыгрались благодаря голу Амура Калмыкова на 42-й минуте.
«Спартак» (38 очков) поднялся на четвертое место в Первой лиге. «Шинник» (31 очко) вышел на 11-ю позицию в турнирной таблице.
Источник: Таблица Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
10
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
13
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
14
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
15
|Волга
|12
|3
|2
|7
|14-18
|11
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|17:00
|Нефтехимик – Челябинск
|- : -
|9.10
|19:30
|Арсенал – Спартак Кс
|- : -
|10.10
|10:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|- : -
|10.10
|12:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|14:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|17:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|17:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|17:00
|Шинник – Текстильщик
|- : -
|11.10
|17:00
|Сочи – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
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30 сен 14:50
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