«Спартак» (Кострома) — «Шинник»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Спартак» Кострома и «Шинник» встретятся в матче 25-го тура первой лиги в воскресенье, 22 марта. Игра будет проходить на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома — «Шинник»: трансляция матча 25-го тура первой лиги в прямом эфире (видео)

Основные события и результат игры «Спартак» Кострома — «Шинник» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

22 марта, 16:00. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в «VK Видео».

В 24 турах первой лиги «Спартак» набрал 37 очков, «Шинник» — 30 очков. В 24-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1), а «Шинник» с тем же счетом завершил матч с «Енисеем».