«Спартак» Кс — «Ротор»: видеообзор матча ФНЛ

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Ротором» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги — 1:1.

У хозяев забитым голом отметился Джордже Пантелич, у гостей — Ярослав Арбузов.

«Ротор» идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги (31 очко после 22 встреч). «Спартак» (35 очков после 22 игр) располагается на пятом месте.

В следующем туре «Ротор» 9 марта примет «Урал», «Спартак» 7 марта встретится в гостях с «Челябинском».

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