Костромской «Спартак» и «Ротор» сыграли вничью в ФНЛ

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Ротором» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги — 1:1.

На гол полузащитника гостей Ярослава Арбузова на 22-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Джордже Пантелич на 52-й минуте.

«Спартак» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Ротора» 31 балл и седьмая позиция.

В следующем туре команда из Костромы 7 марта сыграет с «Челябинском», а «Ротор» 9 марта встретится с «Уралом».

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

28 февраля, 16:00. Арена Химки (Химки)

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