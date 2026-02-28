«Спартак» (Кострома) и «Ротор» сыграют в первой лиге 28 февраля

«Спартак» Кострома и «Ротор» сыграют в 22-м туре PARI первой лиги в субботу, 28 февраля. Матч в Химках на стадионе «Арена Химки» начнется в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома — «Ротор»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Спартак» Кострома — «Ротор» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

28 февраля, 16:00. Арена Химки (Химки)

После 21 тура первой лиги «Спартак» занимал четвертое место с 34 очками, предыдущим соперником спартаковцев был «Торпедо» (0:1). «Ротор» набрал 30 очков и идет седьмым в таблице, в предыдущем туре волгоградцы сыграли вничью с «Енисеем» (0:0).