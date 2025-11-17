Футбол
Сегодня, 21:28

«Родина» на выезде победила костромской «Спартак»

Алина Савинова

«Родина» на выезде обыграла костромской «Спартак» в матче 19-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 29-й минуте открыл Артем Максименко. На 33-й минуте Папе Гуэйе увеличил преимущество гостей.

«Родина» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 33 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем матче московская команда 23 ноября сыграет в гостях против «Енисея», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Уралом».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
17 ноября, 19:30. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
0:2
Родина
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Спартак (Кострома)
  • Вадим Непобедим

    Такое впечатление что Кострома все силы оставила в Воронеже в предыдущем туре. Сегодня была никакая. Да еще в очередной раз играют дома в Химках. А следом в Урале и снова дома в Химках с Торпедо. Ну а Родина? Новые Химки? Садыгов и Ломакин. На майках у одних был флаг России у других сейчас символичное слово Родина. И больше ничего. Кроме хозяев нет спонсоров.И общий стадион в Химках.

    17.11.2025

    • «Спартак» (Кострома) — «Родина»: онлайн-трансляция матча Первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Родина 19 9 7 3 28-16 34
    4
    		 Спартак Кс 19 9 6 4 29-22 33
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
    16.11 17:30 Шинник – Чайка 4 : 1
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина 0 : 2
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 13 1 2
    Вся статистика

