«Спартак» (Кострома) примет «Родину» в 19-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Урожай» в Костроме. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

17 ноября, 19:30. Урожай (Кострома)

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» (Кострома) — «Родина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 18 туров ФНЛ красно-белые набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Москвы с 31 очком располагается на четвертой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.