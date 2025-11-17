Футбол
Сегодня, 16:30

«Спартак» (Кострома) — «Родина»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Спартак» (Кострома) и «Родина» сыграют Первой лиге 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Спартак» (Кострома) примет «Родину» в 19-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 17 ноября.
Фото ХК «Спартак» Кострома

«Спартак» (Кострома) примет «Родину» в 19-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Урожай» в Костроме. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
17 ноября, 19:30. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
Родина

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» (Кострома) — «Родина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 18 туров ФНЛ красно-белые набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Москвы с 31 очком располагается на четвертой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

«Шинник» нанес «Чайке» пятое подряд поражение в Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 19 13 3 3 23-11 42
2
 Урал 19 12 3 4 29-17 39
3
 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
4
 Родина 18 8 7 3 26-16 31
5
 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
6
 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
7
 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
8
 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
9
 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
10
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
11
 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
12
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
13
 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
14
 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
15
 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
16
 Волга 19 5 3 11 22-34 18
17
 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
18
 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
16.11 17:30 Шинник – Чайка 4 : 1
17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 11
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа
Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 12 1 2
Вся статистика

