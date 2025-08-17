«Спартак» Кострома и «Челябинск» встретятся в матче 5-го тура первой лиги в воскресенье, 17 августа. Игра будет проходить на стадионе «Урожай» в Костроме, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Спартак» Кострома — «Челябинск» в 5-м туре первой лиги

С ключевыми событиями игры «Спартак» Кострома — «Челябинск» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

17 августа, 16:00. Урожай (Кострома)

В прямом эфире матч покажет группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В первых четырех турах «Спартак» набрал семь очков, а «Челябинск» — девять. Предыдущая встреча клубов состоялась в мае во второй лиге, тогда спартаковцы одержали победу со счетом 5:1.