17 августа, 17:54

Костромской «Спартак» обыграл «Челябинск» в матче первой лиги

Сергей Ярошенко

«Спартак» из Костромы дома обыграл «Челябинск» в матче 5-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев гол на 11-й минуте забил Никита Супранович, а на 90-й минуте отметился Денис Жилмостных. У «Челябинска» единственный мяч на счету Рамазана Гаджимурадова (52-я).

«Спартак» набрал 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата. «Челябинск» с 9 очками — на 4-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.
17 августа, 16:00. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
2:1
Челябинск
Футбол
ФК Спартак (Кострома)
ФК Челябинск
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
  • spartsmen

    а чем ещё плевать, если вот такой интерес к футболу? зачем на него тогда бюджетные деньги тратят?

    20.08.2025

  • Таня Т.

    Комментарий ни о чем. Желчью плюнул и дальше пошел.

    18.08.2025

  • spartsmen

    ну и где спартачи из костромы? в своём мелком болоте утонули? виден интерес костромы к футболу. хотя, сейчас этот спонсор кинет - и адьос, амигос...

    17.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 20 12 4 4 30-18 40
    3
    		 Родина 19 9 7 3 28-16 34
    4
    		 Спартак Кс 20 9 7 4 30-23 34
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 20 6 9 5 29-25 27
    9
    		 Нефтехимик 20 6 9 5 25-24 27
    10
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    11
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    12
    		 Черноморец 20 5 6 9 23-26 21
    13
    		 Волга 20 6 3 11 24-34 21
    14
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    15
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    16
    		 Торпедо 20 4 6 10 16-29 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 20 2 5 13 17-43 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    21.11 17:00 Волга – Торпедо 2 : 0
    22.11 13:30 Урал – Спартак Кс 1 : 1
    22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик 2 : 4
    22.11 17:00 Арсенал – Черноморец 1 : 1
    23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
    23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
    23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
    23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
    24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Мухаммад Султонов
    Мухаммад Султонов

    КАМАЗ

    		 5
    Илья Жигулев
    Илья Жигулев

    Черноморец

    		 5
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 13 1 2
    Вся статистика

