Костромской «Спартак» обыграл «Челябинск» в матче первой лиги

«Спартак» из Костромы дома обыграл «Челябинск» в матче 5-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев гол на 11-й минуте забил Никита Супранович, а на 90-й минуте отметился Денис Жилмостных. У «Челябинска» единственный мяч на счету Рамазана Гаджимурадова (52-я).

«Спартак» набрал 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата. «Челябинск» с 9 очками — на 4-й строчке.