«Челябинск» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги

«Челябинск» на выезде обыграл костромской «Спартак» в матче 20-го тура Первой лиги — 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

На 15-й минуте счет открыл полузащитник гостей Константин Кертанов. На 50-й минуте Рамазан Гаджимурадов увеличил преимущество «Челябинска», реализовав пенальти.

«Челябинск» одержал пятую победу подряд, набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками опустился на седьмую строчку.

В следующем туре 4 декабря «Спартак» примет «СКА-Хабаровск», а «Челябинск» 5 декабря сыграет на выезде с московским «Торпедо».