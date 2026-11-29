«Челябинск» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги
«Челябинск» на выезде обыграл костромской «Спартак» в матче 20-го тура Первой лиги — 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».
На 15-й минуте счет открыл полузащитник гостей Константин Кертанов. На 50-й минуте Рамазан Гаджимурадов увеличил преимущество «Челябинска», реализовав пенальти.
«Челябинск» одержал пятую победу подряд, набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками опустился на седьмую строчку.
В следующем туре 4 декабря «Спартак» примет «СКА-Хабаровск», а «Челябинск» 5 декабря сыграет на выезде с московским «Торпедо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|20
|16
|2
|2
|56-17
|50
|
2
|Урал
|19
|11
|5
|3
|32-12
|38
|
3
|Торпедо
|20
|11
|5
|4
|32-16
|38
|
4
|Велес
|21
|10
|5
|6
|31-28
|35
|
5
|Сочи
|19
|10
|4
|5
|28-22
|34
|
6
|Челябинск
|20
|9
|3
|8
|31-29
|30
|
7
|Спартак Кс
|20
|8
|5
|7
|26-28
|29
|
8
|Волга
|21
|8
|4
|9
|27-29
|28
|
9
|Шинник
|19
|6
|10
|3
|23-19
|28
|
10
|Ротор
|20
|6
|7
|7
|27-22
|25
|
11
|Уфа
|20
|5
|8
|7
|23-26
|23
|
12
|Арсенал
|19
|5
|6
|8
|23-38
|21
|
13
|СКА-Хабаровск
|20
|5
|5
|10
|25-31
|20
|
14
|Нефтехимик
|20
|5
|3
|12
|14-27
|18
|
15
|КАМАЗ
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
16
|Ленинградец
|20
|4
|6
|10
|18-33
|18
|
17
|Енисей
|19
|4
|6
|9
|22-37
|18
|
18
|Текстильщик
|19
|3
|6
|10
|16-32
|15
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.11
|19:30
|Торпедо – СКА-Хабаровск
|2 : 0
|29.11
|14:00
|Велес – Уфа
|4 : 1
|29.11
|14:00
|Ленинградец – Волга
|2 : 3
|29.11
|15:00
|Нефтехимик – Нижний Новгород
|0 : 0
|29.11
|15:00
|Ротор – КАМАЗ
|1 : 0
|29.11
|17:00
|Спартак Кс – Челябинск
|0 : 2
|30.11
|17:00
|Урал – Шинник
|- : -
|30.11
|18:00
|Текстильщик – Енисей
|- : -
|30.11
|18:30
|Арсенал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|21
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|11
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|7
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|10
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|15
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|16
|1
|5
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