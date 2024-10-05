Гогниев: «Сейчас я снова полон сил и работаю на полных оборотах в «Алании»
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о том, чем занимался до возвращения во владикавказскую команду.
«Пока был без клуба, я просто много отдыхал. Было очень непривычно, потому что такого счастья давно не было. Сейчас же я снова полон сил и работаю на полных оборотах в «Алании», — цитирует Гогниева Legalbet.
17 сентября 43-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Алании». Ранее он возглавлял команду с июля 2019 по май 2022 года.
После 12 туров «Алания» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: Legalbet
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|
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|6
|7
|0
|11-5
|25
|
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|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
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|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
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|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
8
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|12
|4
|5
|3
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|17
|
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|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
13
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
14
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
17
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
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33 тур
34 тур
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|1 : 1
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|1 : 1
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|- : -
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|- : -
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
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Чайка
|11
|1
|3
|
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Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3
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