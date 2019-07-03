"Спартак-2" заявил Селихова и Реброва

"Спартак-2" объявил заявку на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ. В нее вошли два вратаря основного состава красно-белых: Артем Ребров и Александр Селихов.

Кроме того, в заявке присутствует полузащитник Александр Ломовицкий. Он будет выступать под номером "23" - ранее под ним играл защитник Дмитрий Комбаров, который этим летом перешел в "Крылья Советов".

В минувшем сезоне "Спартак-2" занял 14-е место в ФНЛ.

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