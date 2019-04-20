"Спартак-2" забил 4 гола "Мордовии" и обошел ее в таблице

"Спартак-2" разгромил "Мордовию" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 4:0. Красно-белые поднялись в таблице на 12-е место, обойдя саранский клуб.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

32-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Мордовия" (Саранск) - 4:0 (1:0)

Голы: Нимели, 31 (1:0). Маслов, 47 (2:0). Руденко, 67 (3:0). Бакаев, 70 (4:0).

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Гапонов, Петрунин, Маслов, Бакалюк, Фольмер (Рудковский, 62), Бакаев, Васильев (Актисов, 46), Нимели (Лопатин, 73), Руденко (Володкин, 75).

"Мордовия": Кобзев, Юсупов, Лебедев (Деревягин, 74), Климов (Русл.Мухаметшин, 32), Сухарев, Ятченко, Орлов, Соболев, Адаев (Руст.Мухаметшин, 58), Петров, Поярков (Дворецков, 50).

Предупреждения: Бакалюк, 52. Лебедев, 55.

Судья: Панин (Московская область).

20 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".