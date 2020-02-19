«Спартак-2» внес Романа Шишкина в заявку на сезон

Роман Шишкин продолжит карьеру в «Спартаке-2». Дубль красно-белых уже внес 33-летнего защитника в заявку на сезон в Олимп-ФНЛ. 17 февраля контракт с Шишкиным расторгло «Торпедо». За черно-белых футболист успел отыграть 21 матч и забить 1 гол.

Роман Шишкин — воспитанник «Спартака», защищал его цвета с начала профессиональной карьеры в 2004 году до середины сезона-2010 (с перерывом на аренду в «Крылья Советов»). Впоследствии в его карьере были «Локомотив» и «Краснодар».

«Спартак-2» в таблице Олимп-ФНЛ после 25 туров идет в зоне вылета, занимая 16-е место с 25 очками.