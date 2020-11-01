«Спартак-2» вдевятером упустил победу над «Факелом» на 95-й минуте
«Факел» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Красно-белые остались на 90-й минуте вдевятером после удалений Михаила Игнатова и Александра Ташаева. На 95-й минуте «Факел» спасся от поражения благодаря голу бывшего защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича.
В другой игре «Томь» сыграла в гостях вничью с «Чайкой» и осталась на последнем месте.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Влад.Шитов, 5 (0:1). Пейчинович, 90+5 (1:1).
«Факел»: Саутин, Брызгалов, Соловьев (Почивалин, 46), Пейчинович, Мастерной, Акбашев, Замалиев, Дроздов (Максимов, 65), Дмитриев, Никитин (И.Мазуров, 76), Разборов (Зайцев, 78).
«Спартак-2»: Селихов, Миронов, Ходорченко, Петрунин, Воропаев, Дьяков, Литвинов, Игнатов, Влад.Шитов (Ташаев, 70), Денисов, Маркитесов (Бакалюк, 90+4).
Предупреждения: Игнатов, 54. Литвинов, 73. Ташаев, 84.
Удаления: Игнатов, 55. Ташаев, 90.
Судья: Куликов (Саранск).
1 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:0)
Голы: Кулишев, 4 (1:0). Дмитриев, 59 (1:1).
«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Парадин, Пискунов, Оразов (Умаев, 57), Глушков (Ужгин, 78), Савичев, Леонтьев, Алейников, Кулишев (Хохлачев, 78).
«Томь»: Вавилин, Синяк, Калачев, Лапшов, Зуев, Киреенко (Давыдов, 40), Сакович, Талалай, Шалаев (Бугриев, 80), Дмитриев (Поярков, 76), Каменщиков.
Предупреждения: Пискунов, 14. Парадин, 42. Алейников, 66. Хайруллов, 68. Давыдов, 80. Леонтьев, 82. Зуев, 90+1. Гогличидзе, 90+1.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
1 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/