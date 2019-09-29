«Спартак-2» уступил «Шиннику»

«Шинник» обыграл «Спартак-2» (3:2) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев забивали Иван Олейник, Николай Покидышев и Тимур Пухов, у гостей — Сильванус Нимели и Солтмурад Бакаев.

«Шинник» набрал 26 очков и занимает третье место. У «Спартака-2» 16 очков и 13-я позиция.

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 3:2 (2:2)

Голы: Олейников, 3 (1:0). Нимели, 8 (1:1). С.Бакаев, 12 (1:2). Покидышев, 28 (2:2). Пухов, 78 (3:2).

«Шинник»: Антипин, Первушин, Щербаков, Покидышев, Самойлов (Эктов, 56), Алейников, Дроздов, Кожемякин, Олейников (Пухов, 74), Самодин (Пугин, 67. Визнович, 71), Низамутдинов (Зинков, 90).

«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Сазонов, Воропаев, Петрунин, Баду (Маркитесов, 63), С.Бакаев (Васильев, 79), Бакалюк, Игнатов, Нимели (Тиуб, 85), Руденко.

Предупреждения: Петрунин, 35. Игнатов, 85. Первушин, 90+1. Дроздов, 90+3. Антипин, 90+6.

Судья: Жабченко (Краснодар).

29 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».