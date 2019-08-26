«Спартак-2» уступил «Ротору» в матче ФНЛ

В матче 10-го тура чемпионата России Олимп-ФНЛ «Спартак-2» на свое поле уступил «Ротору» со счетом 0:1. Едиснтвенный гол на счету нападающего волгоградцев Анзора Саная.

Эта победа позволила «Ротору» набрать 22 очка и подняться на 3-е место в турнирной таблице. «Спартак-2» с 15 баллами занимает 7-ю позицию.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Саная, 70.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Маслов, Миронов, Воропаев, Гапонов, Васильев (Маркитесов, 74), Игнатов (Данилин, 66), Бакалюк (Литвинов, 90+3), Нимели, Мелкадзе, Руденко.

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Хомуха, Ненахов, Байрыев, Султонов (Николаев, 90+4), Алейник, Горбунов (Ткачук, 67), Фатуллаев, Саная (Евсеев, 88), Булия (Муллин, 63).

Предупреждения: Миронов, 52. Маркитесов, 77.

Судья: Кукуляк (Калуга).

26 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».