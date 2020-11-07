«Спартак-2» уступил «Нижнему Новгороду», «Велес» победил «Нефтехимик»
«Нижний Новгород» обыграл «Спартак-2» (4:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
В параллельных матчах «Иртыш» и «Чайка» сыграли вничью (2:2). «Велес» обыграл «Нефтехимик» (3:1).
Олимп — ФНЛ
20-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:2 (0:1)
Голы: Глушков, 35 (0:1). Масловский, 46 (1:1). Сычевой, 58 (2:1). Умаев, 80 (2:2).
Нереализованный пенальти: Кулишев, 64 (вратарь)
«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Масловский, Магадиев, Киреев (Третьяков, 75), Шлеермахер, Сычевой, Стеклов, Киселев, Морозов, Подоксенов (Бурюкин, 84).
«Чайка»: Филиппов, Хозин, Гогличидзе, Ужгин, Хайруллов, Глушков (Володкин, 79), Алейников, Безденежных (Оразов, 76), Карташов, Савичев (Умаев, 71), Кулишев (Парадин, 90).
Предупреждения: Сычевой, 12. Подоксенов, 22.
Судья: Амелин (Тула).
7 ноября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1)
Голы: Галоян, 15 (1:0). Петров, 43 — с пенальти (1:1). Малания, 56 — с пенальти (2:1). Кирсанов, 89 (3:1).
«Велес»: Городовой, Кахидзе, Котов (Вакулич, 80), Малания, Ботака-Иобома, Максименко (Родионов, 46), Осипов, Фищенко, Галоян (Кирсанов, 83), Майга (Гаракоев, 46), Баев (Стефанович, 71).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов (Артемчук, 74), Ширяев (Агапов, 46), Потапов, Галиулин, Кленкин (Канаев, 76), Хубаев, Алекперов (Уридия, 46), Петров, Ситдиков, Котик (Исупов, 14).
Предупреждения: Котов, 26. Максименко, 42.
Удаление: Голубев, 12.
Судья: Сухой (Люберцы).
7 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Спартак-2» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:4 (0:1)
Голы: Калинский, 14 (0:1). Сулейманов, 72 (0:2). Горбунов, 75 (0:3). Гоцук, 87 (0:4).
«Спартак-2»: Романьоли, Ходорченко, Петрунин, Воропаев (Миронов, 46), Дьяков, Влад.Шитов, Данилин (Нимели, 69), Денисов, Бакалюк, Вит.Шитов, Кожедуб (Лайкин, 80).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Темников, Каккоев, Маляров, Калинский (Горбунов, 69), Сапета, Шарипов (Гащенков, 71), Султонов (Осинов, 77), Попов (Ставпец, 56), Сулейманов (Галаджан, 85).
Предупреждения: Сапета, 25. Дьяков, 43. Денисов, 44. Шарипов, 55. Султонов, 62. Ставпец, 67. Гащенков, 74.
Судья: Кошко (Белореченск).
7 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.