«Спартак-2» уступил «Лучу»

«Луч» на выезде обыграл «Спартак-2» (2:0) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей забивали Максим Насадюк и Саид Алиев. «Луч» набрал 23 очка и занимает 17-е место. У «Спартака-2» 24 очка и 15-я позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Луч» (Владивосток) — 0:2 (0:0)

«Спартак-2»: Шитов, Актисов (Васильев, 46), Петрунин, Сазонов, Гапонов, Бакаев, Володкин, Маркитесов, Игнатов (Тиуб, 85), Нимели (Самбу, 83), А.А.Руденко.

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Кротов, Абазов, Стеклов, С.Пономаренко, Саламатов (Макаренко, 87), Носов, Кутьин (Алиев, 66), Гордиенко (Катрич, 69).

Предупреждения: Актисов, 10. Кротов, 40. Сазонов, 63. Гапонов, 82. Стеклов, 90. Аравин, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

17 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)». 345 зрителей.