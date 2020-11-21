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«Спартак-2» — «Томь»: красно-белые пропустили гол после вброса аута на 1-й минуте матча

14:58
21 ноября. Москва. «Спартак-2» — «Томь». Фото Яндекс.Эфир
21 ноября. Москва. «Спартак-2» — «Томь». Фото Яндекс.Эфир
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«Спартак-2» пропустил курьезный гол в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи».

На первой минуте встречи гости вбросили мяч из аута недалеко от штрафной красно-белых, после чего вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин попытался поймать его, но не справился с задачей. В результате голкипер уронил мяч за линию ворот.

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