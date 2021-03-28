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«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком»

16:00
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«Спартак-2» принимал «Текстильщик» в матче 33-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Московский клуб набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Текстильщик» теперь имеет в активе 42 очка и идет 14-м.

Олимп — ФНЛ

33-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1 (0:0)

Голы: Оганесян, 60 (1:0). Губочкин, 66 (1:1).

«Спартак-2» (Москва): Селихов, Петрунин, Гапонов, Воропаев, Литвинов, Сунгатулин, Денисов, Оганесян, Ташаев (Мельников, 73), Маркитесов (Шильцов, 90), Педро Роша.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Макушкин, Фомин, Хрипков (Маричев, 69), Обивалин, Романенко, Горюшкин, Батов, Машуков (Мосейчук, 64), Бачинский (Каменщиков, 80. Альшанский, 88).

Предупреждения: Бачинский, 12. Романенко, 44. Ташаев, 52. Горюшкин, 53. Хрипков, 59. Батов, 73. Мосейчук, 76. Сунгатулин, 79. Литвинов, 86. Гапонов, 90+1.

Судья: Буланов (Саранск).

28 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Иртыш» (Омск) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Котин (Кротов, 73), Шакуро, Киреев (Кербс, 88), Подоксенов, Стеклов, Пухов (Коршунов, 71), Морозов, Визнович, Сычевой (Стефанович, 85).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Покидышев, Козубаев, Поляков (Щадин, 72), Зинков, Самойлов (Игнатенко, 88), Самсонов, Игнатович (Дорофеев, 75), Бетюжнов, Низамутдинов (Гонгапшев, 68), Голуб (Носов, 75).

Предупреждения: Поляков, 27. Визнович, 62. Магадиев, 76. Носов, 84. Стеклов, 90+1.

Удаление: Визнович, 65.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

28 марта. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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