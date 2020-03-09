«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета

«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Красно-белые и клуб из Иваново остались в зоне вылета.

В другой встрече «Факел» уступил «Армавиру» (0:1) и продолжает занимать последнее место в таблице.

Еще в одном матче «Чайка» и «Луч» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Луч» (Владивосток) — 1:1 (0:1)

Голы: Акопян, 30 (0:1). Безденежных, 79 (1:1).

«Чайка»: Киселев, Чистяков (Гогличидзе, 87), Вяткин, Тумасян, Кулик, Безденежных, Леонтьев, Павленко, Белоус (Хохлачев, 68), Коротаев (Текучев, 65), Машнев (Подбельцев, 77).

«Луч»: Котляров, Магадиев, Насадюк, Стеклов, Белунов (А.А.Васильев, 84), Кротов, Акопян (Постухов, 86), Саламатов (Калугин, 88), С.Пономаренко, Кутьин (Руденко, 75), Гордиенко.

Предупреждения: Белунов, 62. Магадиев, 70. Стеклов, 90+4.

Судья: Соколов (Воронеж).

9 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Текстильщик» (Иваново) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Батов, 21 (1:0). Дьяков, 53 (1:1).

«Текстильщик»: Смирнов, Обивалин, Фомин, Морозов, Солодков (Мухаметзянов, 63), Сысуев, Маричев (Шилов, 65), Батов (Юрченко, 81), Горюшкин, Аппаев, А.Радченко (Сидоров, 66).

«Спартак-2»: Шитов, Голосов (Нимели, 47), Миронов, Шишкин, Тигиев, Дьяков, Оганесян, Володкин (Воропаев, 87), Игнатов, Литвинов, Бакалюк.

Предупреждения: Миронов, 21. Литвинов, 29. А.Радченко, 33. Тигиев, 76.

Судья: Чистяков (Азов).

9 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Армавир» — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (1:0)

Гол: Поляков, 37.

«Армавир»: Матюша, Тен, Эммерсон, Тучевич, Васильев, Безлихотнов (Лусикян, 59), Поляков (Кутин, 46), Думбья (Клопков, 64), Рзаев (Джумаев, 90+5), Замалиев, Калмыков (Сергеев, 55).

«Факел»: Саутин, Брызгалов, Красильниченко, Дашаев, Евсеев, Мазуров (Пухов, 88), Мастерной (Петрусев, 71), Рябокобыленко (Дмитриев, 77), Коробов, Григорьев, Яковлев.

Предупреждения: Тучевич, 6. Калмыков, 40. Яковлев, 40. Григорьев, 68. Сергеев, 73. Рзаев, 90+4.

Удаление: Тучевич, 45+1.

Судья: Куликов (Саранск).

9 марта. Армавир. Стадион «им. Н.П. Симоняна».