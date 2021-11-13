«Спартак-2» сыграл вничью с «Кубанью»
«Спартак-2» и «Кубань» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.
ФНЛ
22-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 0:0
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Кутепов, Гапонов, Воропаев, Ходорченко (Шильцов, 30), Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян, Мельников, Денисов, Кутателадзе (Данилин, 62).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Гапон, Таказов, Грицаенко, Гурфов (Шалаев, 72), Лаук (Козлов, 72), Алейников (Дышеков, 84), Безденежных, Сидоров, Абдоков (Климов, 73).
Предупреждения: Абдоков, 18. Гапон, 43. Воропаев, 60. Таказов, 64. Оганесян, 68. Гапонов, 80. Сидоров, 87.
Судья: Перезва (Раменское).
13 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Волгарь» (Астрахань) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (1:0)
Голы: Павлишин, 39 (1:0). Козлов, 90 (2:0).
«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Печенкин, Ведерников, Козлов, Ращеня, Павлишин, Симонян (Карпов, 90+2), Гилязетдинов, Капленко, Лесников (Погосов, 81), Юсупов (Стефанович, 71).
«Ротор» (Волгоград): Терновский, Байрыев, Мартынов, Дудиев, Первушин (Голосов, 26), Чуканов, Школик (Минаев, 64), Кипиани (Муллин, 9), Ташаев, Макаров, Щеткин.
Предупреждение: Дудиев, 69.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
13 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Темников, 40 (0:1). Пруцев, 49 (1:1).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Карпов, Стеклов (Машуков, 79), Горюшкин, Аванесян (Губочкин, 89), Шведюк (Шленкин, 46), Мосейчук, Пруцев (Сидоров, 79), Сергеев (Н`Диайe, 79).
«Торпедо» (Москва): Довбня, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин (Рязанцев, 63), Евдокимов, Померко, Султонов (Полубояринов, 87), Адаев (Кравчук, 63), Орехов, Лебеденко (Калмыков, 63).
Предупреждения: Обивалин, 23. Кожемякин, 28. Султонов, 55. Карпов, 73. Смирнов, 90+2.
Судья: Фисенко (Владивосток).
13 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Волков, 72.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Никитенков, Гудков, Большаков, Бахтияров (Погорелов, 62), Лоуренс, Ада, Булия (Сафронов, 46), Коротаев (Герчиков, 77), Тарасенко (Великородный, 46).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Иванов (Самко, 84), Исаенко (Пивоваров, 46), Литвинов, Манелов, Якимов, Рейхмен, Волков, Кривцов (Сергеев, 36), Апеков, Олусегун (Кутовой, 60).
Предупреждения: Большаков, 9. Кривцов, 26. Исаенко, 43. Великородный, 47. Якимов, 61.
Судья: Буланов (Саранск).
13 ноября. Химки. Стадион «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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