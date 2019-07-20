"Спартак-2" проиграл "Мордовии", "Чертаново" и "Факел" сыграли вничью

"Спартак-2" проиграл "Мордовии" в матче третьего тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Константин Базелюк.
В другом матче дня "Чертаново" и "Факел" сыграли вничью - 0:0.
Олимп - ФНЛ
3-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Базелюк, 55.
Нереализованный пенальти: Нимели, 45+1 (штанга)
"Мордовия" (Саранск): Смирнов, Теняев, Климов, Ятченко, Хрипков, Адаев, Джумаев (Орлов, 87), Буранов, Дворецков, Базелюк (Ермаков, 76), Сергеев (Навлетов, 81).
"Спартак-2" (Москва): Акмурзин, Миронов, Маслов, Воропаев, Гапонов, Бакаев, Бакалюк, Глушенков (Данилин, 34), Игнатов (Васильев, 77), Нимели (Тиуб, 79), Руденко (Маркитесов, 76).
Предупреждения: Бакаев, 32. Адаев, 63. Джумаев, 71. Буранов, 74. Игнатов, 74. Базелюк, 77.
Судья: Анопа (Благовещенск).
20 июля. Саранск. Стадион "Старт".
Олимп - ФНЛ
3-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Чертаново" (Москва) - 0:0
"Факел" (Воронеж): Ермаков, Хайманов, Лихачев, Косянчук (Пухов, 90+1), Дмитриев (Мазуров, 80), Гладышев (Букия, 77), Воробьев, Черевко, Мастерной, Рябокобыленко, Хлебородов (Коробкин, 90+1).
"Чертаново" (Москва): Абаев, Горшков (Кондаков, 80), Солдатенков, Михайлов, Ежов (Герчиков, 88), Завезен (Прудников, 70), Витюгов, Камышев, Пруцев, Цыпченко (Рудковский, 82), Сарвели.
Предупреждения: Ежов, 32. Сарвели, 48. Пруцев, 66. Лихачев, 84.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
20 июля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
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