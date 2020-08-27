«Спартак-2» проиграл «Краснодару-2». Обе команды заканчивали матч вдесятером

«Спартак-2» уступил «Краснодару-2» (1:2) в матче 6-го тура ФНЛ.

В составе красно-белых единственный гол забил защитник Виталий Дьяков с 11-метровой отметки. На 90-й минуте встречи россиянин был удален.

У «Краснодара-2» отличились полузащитник Эдуард Сперцян и форвард Никита Сергеев.

В первом тайме у «быков» был удален хавбек Арутюн Григорян.

«Спартак» с 13 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» — 7 баллов и 13-я строчка.

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:2 (0:0)

Голы: Сергеев, 58 (0:1). Дьяков, 69 — с пенальти (1:1). Сперцян, 80 (1:2).

«Спартак-2» (Москва): Поплевченков, Р.Литвинов, Дьяков, Голосов (Баду, 46), Миронов, Петрунин (Осмоловский, 84), Игнатов (Данилин, 63), Оганесян, Денисов, Маркитесов (Влад.Шитов, 46), Бакалюк (Кожедуб, 46).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Ивашин, Мартынов, Стежко, В.Литвинов, Григорян, Сперцян (Байрамян, 86), Якимов, Сергеев (Пелих, 59), Воротников (Сабуа, 56), Рзаев (Апеков, 68).

Предупреждения: Григорян, 18. Стежко, 20. Рзаев, 64. Р.Литвинов, 77. Ивашин, 82. Дьяков, 83. Кожедуб, 90+2.

Удаления: Григорян, 26. Дьяков, 90.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

27 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».