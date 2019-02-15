"Спартак-2" проиграл "Авангарду" на Кипре

"Спартак-2" уступил "Авангарду" в матче Олимп-Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Дублем в составе клуба из Курска отметился полузащитник Александр Макаров, у красно-белых отличился нападающий Александр Руденко.

"Спартак-2" занимает 1-е место в группе D, имея в активе 6 очков. "Авангард" с таким же количеством баллов располагается на 2-й строчке.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа D

"Авангард К" - "Спартак-2" - 3:1 (0:0)

Голы: Григорьев, 73 (1:0). Макаров, 74 (2:0). Макаров, 77 (3:0). Руденко, 90+1 (3:1).

Судья: Чембулатов (Кострома).

15 февраля. Пафос. Стадион "Пафиако".

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