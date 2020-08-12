«Спартак-2» победил «Томь» и возглавил таблицу ФНЛ
«Спартак-2» обыграл «Томь» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Красно-белые набрали семь очков и временно возглавили турнирную таблицу.
Томский клуб потерпел три поражения в трех стартовых играх и занимает последнее место.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
3-й тур
«Томь» (Томск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Визнович, 12 (1:0). Талалай, 17 — в свои ворота (1:1). Оганесян, 64 (1:2).
Нереализованный пенальти: Нимели, 61 (вратарь)
«Томь»: Арапов, Зуев, Синяк, Иванов, Белов, Киреенко (Ахъядов, 70), Талалай (Каменщиков, 84), Казанков, Шалаев (Буранов, 46), Долгов (Текучев, 72), Визнович.
«Спартак-2»: Акмурзин, Литвинов, Воропаев, Баду (Кожедуб, 88), Петрунин, Миронов, Дьяков, Оганесян, Бакалюк, Игнатов (Денисов, 79), Нимели.
Предупреждения: Воропаев, 14. Киреенко, 26. Синяк, 39. Дьяков, 44. Талалай, 59. Зуев, 69.
Судья: Чистяков (Азов).
12 августа. Томск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/