«Спартак-2» победил «Томь» и возглавил таблицу ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Томь» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Красно-белые набрали семь очков и временно возглавили турнирную таблицу.

Томский клуб потерпел три поражения в трех стартовых играх и занимает последнее место.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

3-й тур

«Томь» (Томск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Визнович, 12 (1:0). Талалай, 17 — в свои ворота (1:1). Оганесян, 64 (1:2).

Нереализованный пенальти: Нимели, 61 (вратарь)

«Томь»: Арапов, Зуев, Синяк, Иванов, Белов, Киреенко (Ахъядов, 70), Талалай (Каменщиков, 84), Казанков, Шалаев (Буранов, 46), Долгов (Текучев, 72), Визнович.

«Спартак-2»: Акмурзин, Литвинов, Воропаев, Баду (Кожедуб, 88), Петрунин, Миронов, Дьяков, Оганесян, Бакалюк, Игнатов (Денисов, 79), Нимели.

Предупреждения: Воропаев, 14. Киреенко, 26. Синяк, 39. Дьяков, 44. Талалай, 59. Зуев, 69.

Судья: Чистяков (Азов).

12 августа. Томск. Стадион «Труд».